Italia e Nord Africa: “A Bridge to Africa” apre nuove opportunità di collaborazione economica

Si è aperta a La Spezia “A Bridge to Africa”, la manifestazione che mette a confronto rappresentanti di Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia con aziende italiane. L’obiettivo è favorire collaborazioni economiche e creare nuove opportunità di investimento, soprattutto nei settori della logistica, agroalimentare, industria e infrastrutture portuali, per una crescita comune tra Italia e Nord Africa, come si legge su Ferpress.

Rivoluzione economica – La conferenza si focalizza sulla trasformazione economica del Nord Africa, considerata una delle aree di sviluppo più promettenti per le aziende italiane. Le delegazioni dei quattro Paesi nordafricani hanno illustrato i progressi e le strategie in atto, offrendo un quadro delle potenzialità in settori strategici come portualità, logistica e industria.

Delegazioni e focus – L’evento ha visto alternarsi rappresentanti di alto livello: dall’Egitto, con discussioni sulle prospettive di crescita tramite innovazione, al Marocco, con interventi sulle connessioni marittime e sull’export agricolo. In particolare, Tanger Med Port Authority ha evidenziato l’importanza dei collegamenti con l’Europa.

Investimenti in Algeria e Tunisia – La sessione dedicata all’Algeria ha esplorato le aree di investimento più redditizie, mentre la Tunisia ha posto l’accento sull’industrializzazione e sul sistema logistico. Questi Paesi si dimostrano aperti a partnership che possano sfruttare le competenze e tecnologie italiane per favorire una crescita economica stabile.

Innovazione e sostenibilità – Al centro del programma, anche il tema dell’innovazione, con l’intento di promuovere la transizione energetica e digitale. I partecipanti hanno discusso i benefici di una cooperazione sostenibile che contribuisca allo sviluppo di una rete economica tra le due sponde del Mediterraneo.

Un ponte tra Italia e Africa – La manifestazione, alla sua prima edizione, si propone di creare un ponte economico-culturale tra Italia e Nord Africa, rafforzando le relazioni commerciali grazie al coinvolgimento di aziende italiane di ogni dimensione. Il supporto pubblico-privato del progetto rappresenta una sinergia fondamentale per incentivare la cooperazione.

Iniziativa promossa – “A Bridge to Africa” è stata possibile grazie alla collaborazione tra Comune di La Spezia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e aziende come Contship Italia Group e Tarros Group, con il coordinamento di International Propeller Club Ports of La Spezia e Clickutility Team.