Ita, esclusiva a Msc e Lufthansa per la trattativa della compagnia

di Edoardo Cozza

Il ticket tra il gruppo Aponte e la compagnia aerea tedesca ottiene dal ministero il via libera: ecco cosa succede

Ita, la compagnia aerea di bandiera italiana nata dalle ceneri Alitalia, passerà con ogni probabilità al controllo di Msc e Lufthansa. Il ticket composto dal gruppo Aponte e dalla compagnia tedesca ha ottenuto dal ministero dell'economia il via libera per la trattativa in esclusiva, superando la concorrenza del fondo Usa Certares, che era affiancato (ma con ruoli ancora da chiarire) da Delta Airlines e Air France-KLM.

Se fossero confermate le indiscrezioni, Msc avrebbe il 60 per cento di Ita, Lufthansa prenderebbe il 20 per cento e il restante 20 per cento resterebbe nelle mani del Tesoro, dunque allo Stato italiano. Ovviamente la composizione del Cda, che si prevede snello, si configurerebbe con 3 figure nominate da Aponte, una da Lufthansa e una di riferimento del ministero dell'economia.