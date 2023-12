Mobilitypress intervista Enza Bruno Bossio su Calabria e Alta Velocità al Sud

Enza Bruno Bossio è stata tra le prime voci in Calabria a lanciare l’allarme sulle variazioni del progetto dell’Alta Velocità al Sud, ed anzi – attraverso il lavoro con l’ex ministra dei Trasporti Paola De Micheli e l’interrogazione da questa presentata al Parlamento – ha dato il via al disvelamento del cambio di un progetto di cui ufficialmente non si sapeva praticamente nulla.

Enza Bruno Bossio è una ex parlamentare calabrese, protagonista per due legislature di intensissime battaglie in Commissione Trasporti della Camera proprio sul tema dell’Alta Velocità al Sud e – in generale – degli investimenti in infrastrutture ferroviarie e stradali nel Mezzogiorno (e in particolare in Calabria), di cui ha sempre lamentato, negli anni precedenti al 2021, l’assenza di stanziamenti e di indicazioni concrete nelle varie leggi di Bilancio o nei documenti di programmazione o nei Contratti di Servizio con RFI.

Bruno Bossio continua ovviamente a svolgere attività politica in Calabria e sta organizzando una conferenza del Partito Democratico proprio dedicata al tema dei trasporti e degli investimenti infrastrutturali in territorio calabrese, che dovrebbe tenersi ad inizio del prossimo anno.

Mobility Press l’ha intervistata per sentire le sue opinioni sul cambio di scenario per uno dei progetti più importanti per la vita economica e sociale, uno degli assi principali del resto (se non l’asse principale) del piano di investimenti infrastrutturali del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR.