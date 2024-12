Intelligenza artificiale e diritti fondamentali, un convegno in Università per unire prospettive scientifiche e internazionali

Il 6 dicembre 2024 Genova ospiterà il convegno internazionale Global AI Innovations: Fundamental Rights and International Perspectives in Healthcare, Transport and Contracts. L’evento, organizzato dall’Università di Genova, rappresenta un momento di confronto multidisciplinare sui risvolti dell’intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione, con partecipanti provenienti da università italiane e internazionali.

Obiettivi del convegno – Ideato da Valentina Di Gregorio, docente di diritto privato e di Artificial Intelligence and Law, il convegno mira ad approfondire le interazioni tra intelligenza artificiale, medicina, trasporti e giustizia. “Generalmente l’AI viene trattata in modo monotematico. Qui, invece, vogliamo stimolare un dibattito multidisciplinare su temi cruciali per il futuro”, spiega Di Gregorio.

Programma – Il convegno si articola in due sessioni. La prima, intitolata AI General Principles and Contracts, sarà seguita da una lectio magistralis di Franco Malerba, primo astronauta italiano, dedicata a nuove tecnologie e space economy. Verranno affrontate anche le prospettive di AI in Healthcare. La seconda sessione si concentra su giustizia e trasporti con AI in Justice e AI in Robotics and Transports.

Lectio magistralis – Franco Malerba, ospite d’eccezione, esplorerà i legami tra intelligenza artificiale e space economy, con focus sull’innovazione tecnologica per la vita nello spazio. La lectio si intitola Nuove tecnologie, Space Economy e legge spaziale e offrirà uno sguardo su come l’AI possa supportare lo sviluppo di soluzioni per la coltivazione in orbita e sulla Luna.

Relatori e visione internazionale – Il convegno riunisce accademici di spicco, tra cui Andrea De Maria, Michele Piana e Lorenzo Rosasco dell’Università di Genova, insieme a esperti da Regno Unito, Francia, Germania e Argentina. “Mettere a confronto normative e approcci di Paesi diversi è fondamentale per identificare modelli legislativi adatti ai diversi contesti”, sottolinea Di Gregorio.

Temi cruciali – Tra le questioni affrontate, la responsabilità civile legata a veicoli autonomi e dispositivi medici basati su AI, l’uso dell’AI nei processi giudiziari e i limiti delle normative esistenti. Il convegno si propone di analizzare anche le implicazioni etiche e i rischi associati all’AI.

Prospettive future – Questo evento segna l’inizio di una serie di incontri sui temi dell’AI che l’Università di Genova organizzerà nei prossimi anni. Nel futuro saranno coinvolte aziende e istituzioni per ampliare ulteriormente il dialogo e l’implementazione pratica delle innovazioni discusse.

Il master - Dalle ore 14:00, infine, nell'Aula Magna dell'Albergo dei Poveri, p.le E. Brignole – Inaugurazione della IV edizione e consegna dei diplomi della III edizione del MIPA Master in innovazione nella pubblica amministrazione. Con la partecipazione di: Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova, Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, Pietro Piciocchi, sindaco f.f. del Comune di Genova, Marco Scajola, assessore alla programmazione FSE di Regione Liguria, Luca Gandullia, presidente del master, Giovanni Anastasi, presidente di Formez, Enrico di Bella, docente UniGe di statistica sociale e vice-direttore del Dipartimento di scienze politiche e internazionali - DiSPI.