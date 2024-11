Infrastrutture, Savona firma il patto per lo sviluppo con Torino e Cuneo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Fra Torino, Savona e Cuneo è stato firmato oggi un protocollo d'intesa per il potenziamento dei collegamenti strategici tra territori, che punta a sollecitare Regioni e governo a intervenire per affrontare con urgenza i problemi infrastrutturali dei collegamenti ferroviari, autostradali e stradali tra Piemonte e Liguria. Un accordo di collaborazione di cinque anni, rinnovabile, che coinvolge anche le categorie produttive oltre agli enti locali.



Sviluppo - "Un patto fra territori - sottolinea il sindaco di Savona, Marco Russo - per un asse infrastrutturale di rilevanza nazionale e che rafforza un'idea di nord ovest, di territori che devono unire le loro progettualità in modo integrato per uno sviluppo comune". Anche per il primo cittadino torinese, Stefano Lo Russo, si tratta di un'intesa che "sottolinea la strategicità dei collegamenti per lo sviluppo dei territori di tutti i firmatari, che passa da connessioni funzionali e da una rete infrastrutturale e di trasporti efficiente e moderna, in grado di supportare i progetti di crescita legati sia al comparto industriale che a quello turistico e culturale".



Territori - "La firma di questo protocollo - aggiunge la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero - ci permette di intensificare e rendere più coesi i rapporti con gli altri enti territoriali sul tema dei trasporti e delle infrastrutture, in un periodo davvero pesante per la provincia Granda, fortemente penalizzata dalla chiusura del tunnel di Tenda, dalla ferrovia Cuneo-Ventimiglia molto precaria, dalla linea Cuneo-Fossano ancora a binario unico, nonché dall'autostrada Cuneo-Asti non ancora terminata". "Un momento importante quello di oggi - conclude il presidente della Provincia di Cuneo, Lica Robaldo - perché mette insieme tre territori che, uniti nelle rappresentanze istituzionali e delle categorie economiche, hanno deciso di ulteriormente approfondire la propria collaborazione per fare fronte comune in questo periodo di gravi difficoltà relative alle infrastrutture".