Infrastrutture, Rixi: "Preoccupato per inchieste, ma le opere non si possono fermare"

In margine al forum "Liguria 2030", il viceministro alle Infrastrutture e leader della Lega ligure Edoardo Rixi fa il punto della situazione sulle prospettive della Regione e delle grandi opere in corso di progettazione e realizzazione: "E' un momento complesso, vanno trovate soluzioni e non va perso tempo. L'azione politica ha permesso alla regione di crescere e nei momenti di difficoltà bisogna guardare alle soluzioni. Perciò barra dritta e portare avanti le opere, per quanto riguarda l'inchiesta sono altre le sedi in cui discuterne, non è un problema della procura ma di come le opposizioni cavalcano i processi".

"C'è gente che pensa di farne una questione di scelte politiche, che dice 'siccome le infrastrutture fanno corruzione allora non facciamo le infrastrutture', ma ricordiamo che proprio nella nostra Liguria non averle fatte ha provocato stragi, non possiamo attendere all'infinito".

Per quanto riguarda le prospettive economiche della Regione, “La Liguria continua a mostrare segnali di crescita economica, consolidando una ripresa robusta e sostenibile. I dati indicano un trend positivo in vari settori chiave dell'economia locale, confermando gli sforzi congiunti di istituzioni, imprese e cittadini. In particolare, è la prima regione per incidenza percentuale delle imprese dell’Economia del mare e per fatturato delle imprese della floricoltura, la seconda per numero di crocieristi a livello nazionale e la seconda per età media dei treni. Con un Pil allineato alla media nazionale, l’export ha segnato nel 2023 un altro record storico con 10,7 miliardi di euro e una crescita rispetto al 2019 che posiziona la regione al primo posto tra quelle del Nord e al quinto posto a livello nazionale. Anche il tasso di occupazione è su valori record col 72,2% nel 2023, la crescita più alta in Italia rispetto al 2019. Di pari passo, scende al minimo storico la quota di giovani che non studiano e non lavorano, con valori più bassi della media nazionale. I risultati positivi testimoniano l'efficacia delle strategie adottate e l'impegno costante delle istituzioni per un futuro di crescita e sviluppo sostenibile per tutta la regione."