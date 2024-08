Infrastrutture: Ponte sullo Stura, botta e risposta Basso (Pd)-Piana (Lega). "Finanziamento bocciato", "L'intervento si farà". Anas: "Entro il 2026"

Botta e risposta Pd-Lega sul Ponte di Campo Ligure, con l''Anas che interviene a dirimere la questione. "L'Anas informa che la realizzazione del nuovo ponte di Campo Ligure al km 85,819 della statale 456 "Del Turchino" è inserita tra gli interventi ad alta priorità previsti dall'Accordo di programma a livello nazionale tra ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La firma sul nuovo Accordo di programma e la copertura finanziaria di tutti gli interventi previsti sono attesi entro il prossimo settembre. Al netto di eventuali criticità in corso d'opera, la realizzazione del manufatto - dice la nota Anas - avverrà in circa 24 mesi".

"Il governo, dopo aver bocciato la richiesta di esenzione del pagamento dei pedaggi autostradali, boccia anche l'emendamento che permetteva di finanziare il Ponte sulla Stura, a Campo Ligure. Un collegamento vitale e indispensabile per i cittadini della valle visti i limitati collegamenti ferroviari e i continui cantieri in autostrada fonte di disagi e code quotidiane interminabili. Il ponte era inserito tra gli interventi ad alta priorità, ma il governo ancora una volta, a parole promette interventi, ma quando deve passare ai fatti si tira indietro e si dimentica dei cittadini liguri e dei disagi che sono costretti a subire". Lo ha detto il senatore del Pd Lorenzo Basso in una nota. "Da parte nostra continueremo a chiedere al governo le risorse per finanziare il ponte sullo Stura e ridare ai cittadini di Campo Ligure e Rossiglione una viabilità più funzionale ed efficiente", ha concluso il parlamentare Dem, vicepresidente della Commissione Trasporti e Ambiente del Senato.

Pronta la replica di Alessio Piana, assessore regionale alle attività produttive: "Il nuovo ponte di Campo Ligure sulla strada statale 456 “Del Turchino” si farà. I cittadini meritano rispetto e non di essere strumentalizzati o presi in giro dal Pd. L'intervento di rifacimento del ponte sullo Stura è infatti stato inserito nel Contratto di programma tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che verrà firmato a settembre con la copertura finanziaria. Entro due anni l'opera dovrebbe essere terminata. Lo afferma anche Anas in un comunicato diramato oggi. L'emendamento presentato dal Pd è stato respinto semplicemente perché pleonastico. Nessuna bocciatura come sostengono gli esponenti del Pd. Il decreto al Senato non era modificabile perché altrimenti avrebbe dovuto ritornare alla Camera per una nuova approvazione, sforando dunque dai tempi previsti per l'entrata in vigore. Gli addetti ai lavori questo dovrebbero saperlo bene. Forse le proposte di emendamento del Pd sono state avanzate per poi farsele respingere e fare polemica ? A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina. La Lega al Governo continua a lavorare per il bene dei liguri e nel caso specifico per i cittadini di Campo Ligure e della Valle Stura".