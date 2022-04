Genova, Italia Viva appoggerà Bucci. A ore l'annuncio

di Giampiero Timossi

Non ci sarà il simbolo del partito di Matteo Renzi sulla scheda elettorale, ma 4 candidati saranno presenti in una delle liste civiche del sindaco uscente

Il dado è tratto. Alle elezioni comunali di Genova Italia Viva appoggerà il candidato Marco Bucci. Confermata l’indiscrezione dei giorni scorsi, l’annuncio ufficiale è atteso per le prossime ore. Nessun commento, per il momento, dall’onorevole Raffaella Paita, numero uno in Liguria di Italia Viva. E neppure nessuna conferma ufficiale al suo arrivo a Cicagna, dove la presidente della Commissione Trasporti della Camera ha partecipato al convegno "La Liguria del futuro, il tunnel della Val Fontanabuona".

Presenti, tra i relatori, anche il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e l’onorevole e segretario regionale della Lega Edoardo Rixi. Da oggi e per le prossime comunali genovesi, saranno alleati per confermare Bucci a Palazzo Tursi. "Un accordo sui programmi, la sinistra del fare a fianco del sindaco del fare" è l’idea che trapela da Italia Viva. Come anticipato, è probabile che il simbolo del partito fondato da Matteo Renzi non sia presente nel cartello di centrodestra, ma almeno quattro candidati indicati da Italia Viva saranno inseriti in una delle liste civiche che appoggeranno Bucci.