Incontro tra AD e Direttore Generale di Mercitalia Logistics sui piani di sviluppo del Polo Logistica del Gruppo FS

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Logistics - Dott.ssa Sabrina De Filippis - ha effettuato una visita al CEPIM-Interporto di Parma incontrando i suoi vertici.

Nell’incontro la Dott.ssa De Filippis ha illustrato i piani di sviluppo del Polo Logistica del Gruppo FS e ha valutato le possibili sinergie che si potranno generare tra le due Società, in particolare con l’attivazione a luglio del Nuovo Terminal Ferroviario in corso di realizzazione da parte di CEPIM.

“Il Nuovo Terminal concorrerà allo sviluppo ed alla crescita delle industrie del territorio e contribuirà alla sostenibilità ambientale incrementando il trasferimento del trasporto merci da strada a ferrovia”, ha affermato l’AD di CEPIM - Dott. Fabio Rufini - che ha inoltre presentato le attività di sviluppo in corso e i positivi risultati economici aziendali conseguiti da CEPIM nel 2023 con il fatturato attestatosi a ca. 12 mln € ed un EBIT di ca. 1,1 mln €, in forte crescita rispetto agli anni precedenti.

Il Presidente di CEPIM - Giampaolo Serpagli – ha poi affermato che “L’investimento per la realizzazione del nuovo terminal è importante non solo per Parma ma per tutta l’Italia del Centro-Nord, dove ancora mancano terminal così performanti. CEPIM sta facendo la sua parte per contribuire al raggiungimento degli obiettivi delineati dalla Commissione Europea per portare entro il 2050 almeno il 30% di merci su rotaia, ma il completamento delle infrastrutture pubbliche, quali la TiBre (ferrovia pontremolese e autostrada), dovranno essere al più presto completate, in quanto fondamentali per il territorio e per lo sviluppo di CEPIM, consentendo collegamenti più veloci ed efficienti con il Porto di La Spezia e con l’Europa”