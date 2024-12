Incidente a Sanremo, donna investita sulle strisce pedonali: è gravissima

Gravissimo incidente questa mattina a Sanremo, dove una donna è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Il fatto - E' successo intorno alle 11 in via San Francesco: la donna investita sarebbe una straniera di 39 anni, travolta da un'automobile alla cui guida c'era un uomo di 91 anni. Dopo essere stata colpita, la donna è stata soccorsa dal personale del 118 in stato di incoscienza, forse per il fatto di aver battuto la testa sull'asfalto.

La donna è stata intubata e trasportata d'urgenza all'ospedale Borea di Sanremo. In stato di shock il conducente del mezzo: potrebbe non essersi accorto del pedone poiché abbagliato dal sole.

Viabilità - Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti, in entrambe le direzioni, per consentire i soccorsi. Indagini in corso per stabilire la dinamica dell'incidente

Aggiornamento - La 39enne investita è una donna originaria dell'est Europa. E' arrivata al pronto soccorso in arresto cardiaco. E' stata ricoverata nel reparto di rianimazione con un gravissimo trauma cranico: per la donna si parla di un danno cerebrale irreversibile.

(foto da Facebook, Manrico Gatti)