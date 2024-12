Inaugurato il memoriale delle vittime del Ponte Morandi, luogo di memoria e speranza per Genova

Con emozione e commozione, Genova ha inaugurato oggi il memoriale delle vittime del Ponte Morandi, simbolo di memoria attiva e speranza. L’opera, progettata dall’architetto Stefano Boeri, nasce per ricordare le 43 vite spezzate il 14 agosto 2018 e offrire uno spazio di riflessione e di testimonianza per il futuro.

I discorsi- Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, ha chiuso gli interventi della cerimonia con un discorso toccante, sottolineando l’importanza del memoriale come “antidoto all’oblio”. “Questo luogo non è solo un ricordo delle 43 vite spezzate e delle loro famiglie distrutte, ma un simbolo di lotta al dolore, alla morte e alla dimenticanza”, ha detto Possetti. Ha inoltre invitato tutti a tornare a visitare il memoriale con calma per apprezzarne appieno il significato.

Progetto Boeri– Il memoriale, curato da Stefano Boeri, si presenta come un luogo di memoria attiva. “Quando ho visto questo posto, ho capito che non serviva altro. Abbiamo immaginato un memoriale che fosse una testimonianza viva e non un museo della tragedia”, ha spiegato l’architetto. Boeri ha ringraziato Egle Possetti e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione, definendo l’opera “una testimonianza potente”.

Parole del sindaco – Pietro Piciocchi, sindaco reggente di Genova, ha ricordato la tragedia che sconvolse la città: “Ognuno di noi conserva un ricordo personale di quel 14 agosto 2018, una giornata iniziata come tante, ma terminata in tragedia per egoismo umano”. Piciocchi ha sottolineato l’importanza del memoriale come “presidio di verità” per contrastare l’oblio e onorare la memoria delle vittime.

Un punto di partenza– Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, ha dichiarato che il memoriale rappresenta un nuovo inizio. “Questo è un luogo di dolore, ricordo e speranza. Non dimenticheremo mai la tragedia né le sue cause. Ringrazio chi ha reso possibile questa opera e spero che sia l’ultimo memoriale della nostra storia”, ha aggiunto Bucci.

Memoria e futuro– Durante la cerimonia, Egle Possetti ha scelto simbolicamente il giovane Cesare Cerulli per il taglio del nastro, sottolineando la necessità di costruire ponti non solo fisici ma anche con il passato. “Solo così possiamo evitare di ripetere gli stessi errori”, ha detto Possetti, augurandosi che il memoriale diventi parte integrante della città e un luogo di studio e documentazione.

Il governo presente – Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture, ha portato il messaggio di vicinanza del governo e della premier Giorgia Meloni alle famiglie delle vittime. “Il Ponte Morandi è stato il simbolo del fallimento dello Stato, un fallimento che non deve più ripetersi. Questo memoriale celebra lo spirito di Genova, che non si è mai fermata”, ha dichiarato Rixi.

Musica e arte– Il memoriale è arricchito dalla musica del maestro Remo Anzovino, il cui contributo è stato elogiato per la capacità di “immedesimarsi nel dolore e trasformarlo in emozione”. Sono stati inoltre citati i lavori di ricerca e progettazione svolti da professionisti e operai che hanno reso possibile la realizzazione dell’opera.

Un luogo di tutti– Il memoriale non vuole essere solo uno spazio commemorativo, ma un punto di riferimento per la città e un simbolo di speranza per il futuro. “Questo non è solo un luogo per raccontare il passato, ma un ponte che ci unisce come comunità e ci invita a prendercene cura insieme”, ha concluso Possetti.

