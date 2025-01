Imperia, Riviera Trasporti, Scajola: "Rilancio aziendale al via, nuovo piano industriale e rinnovo parco mezzi"

Il Consiglio provinciale di Imperia ha dato il via libera all'accordo di programma che segna un passo decisivo verso il rilancio di Riviera Trasporti, l'azienda del trasporto pubblico locale. L’accordo, che prevede un incremento del contributo da parte dei Comuni, l'intervento della Regione e della Provincia, punta a salvaguardare il servizio e a garantire nuove risorse per l'acquisto di mezzi moderni. Entro giugno, la nuova società dovrebbe essere operativa, con i conti finalmente in ordine.

Accordo di programma - L'intesa ratificata stamani dal Consiglio provinciale riguarda la determinazione dei livelli di qualità e quantità dei servizi di trasporto pubblico locale. Questo accordo è essenziale per garantire la continuità del servizio, migliorandone l'efficienza e risolvendo le criticità economiche dell'azienda.

Partecipazione dei Comuni - Un aspetto fondamentale dell'accordo riguarda l'aumento del contributo finanziario da parte dei 66 Comuni che fanno parte del consorzio Riviera Trasporti. Il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, ha spiegato che i Comuni incrementeranno il loro impegno annuale di oltre un milione di euro, come misura per salvaguardare i servizi di trasporto.

Sostegno della Regione - Anche la Regione Liguria gioca un ruolo cruciale in questo piano. Oltre al contributo dei Comuni, la Regione metterà a disposizione un ulteriore milione di euro. Scajola ha sottolineato come questa cifra sia particolarmente importante per il territorio imperiese, che ha storicamente ricevuto meno risorse per il trasporto pubblico rispetto ad altre zone della Liguria.

Intervento della Provincia - La Provincia di Imperia contribuirà con un altro milione di euro, proveniente da economie interne al bilancio. Questi fondi saranno destinati a sostenere l’innovazione del servizio e contrastare l’evasione tariffaria, fenomeno che ha pesato sulle finanze dell'azienda. "Tutto ciò permette un piano finanziario che sta in piedi e sblocca anche la possibilità di acquistare nuovi mezzi", ha dichiarato Scajola.

Nuovi mezzi e stipendi - Con l'accordo approvato, si prevede l'arrivo di nuovi mezzi già a partire da febbraio, mentre i dipendenti, in particolare gli autisti, potranno beneficiare di una revisione degli stipendi, che fino ad oggi non avevano visto aumenti significativi. "I conti sono ora in ordine e i lavoratori avranno un giusto riconoscimento", ha affermato il presidente della Provincia.

Piano industriale - Il rilancio dell'azienda continuerà con la presentazione del nuovo Piano industriale, previsto per il prossimo cda di Riviera Trasporti, fissato per il 28 gennaio. Questo piano si concentrerà sull'efficienza gestionale e su come garantire la sostenibilità del servizio a lungo termine.

