Imperia: "giallo" del testamento, Procura sospende funerali sacerdote e dispone autopsia

La procura di Imperia ha sospeso il funerale di Teodolindo Antinori, 77 anni, il sacerdote imperiese morto sabato scorso in ospedale per cause tuttora in fase di accertamento. Nel contempo ha disposto l'autopsia. L'uomo era già malato e dallo scorso mese di aprile era stato nominato un amministratore di sostegno, il commercialista Achille Fontana, che mantenuto l'incarico fino al giorno del decesso. Come da protocollo, l'amministratore ha depositato la relazione della propria attività al giudice tutelare di Imperia. Da tempo Antinori viveva in casa di riposo. Si dice che sia morto per una setticemia, ma siccome il decesso è avvenuto in ospedale, l'autorità giudiziaria vuole fare chiarezza e verificare l'ultimo testamento con il quale il sacerdote ha annullato tutti i precedenti. Antinori era stato, come ultimo incarico, vicario parrocchiale della basilica di San Maurizio, a Imperia, della quale era canonico dal primo giugno 2003. É stato anche cappellano ad interim nell'ospedale di Imperia dal 2017 al 2018.