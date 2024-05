Imperia, porto turistico: si è dimesso Guido Corradi, presidente della società di gestione

Guido Corradi, presidente di Go Imperia, società in house del Comune che si occupa della gestione del porto turistico di Imperia e del servizio parcheggi, ha rassegnato le dimissioni. "L'unica e vera ragione alla base di questa mia scelta - afferma Corradi - risiede negli importanti nuovi impegni di lavoro, nel mio attuale ruolo di presidente di Agricole Vita spa e di consigliere di Agricole Assurance spa, a seguito di nuove acquisizioni, che non mi permettono più di dedicare il tanto tempo, che ho destinato sinora, con impegno, alla Go Imperia e che ritengo meriti questa società".

Nell'annunciare che manterrà l'incarico di presidente sino alla formazione del nuovo cda, Corradi ringrazia il sindaco di Imperia, Claudio Scajola "per la fiducia in me riposta, per la grande vicinanza e il supporto che ha sempre dimostrato a me e alla società. Sono fermamente convinto che la società, con gli indirizzi dell'azionista e l'arrivo imminente della concessione, otterrà quei traguardi che tutti ci auguriamo per il futuro della nostra città".