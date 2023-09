Imperia, palazzina esplosa: ingiunzione ai proprietari di messa in sicurezza, oppure demolizione

Il sindaco di Soldano, Isio Cassini, emetterà un'ordinanza per la demolizione o la messa in sicurezza della palazzina esplosa lo scorso 27 agosto nella piazza Vecchia del paese e per far luce sulla quale la procura di Imperia ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e lesioni. E' quanto emerso, stamani, in prefettura a Imperia, a margine di un vertice di coordinamento per fare il punto sulla messa in sicurezza della piazza e sul ripristino della viabilità sulla provinciale della val Crosia.

"Innanzitutto, abbiamo bisogno di garantire l'incolumità della popolazione e del sito interessato dall'evento - ha detto il prefetto Valerio Massimo Romeo, al termine del vertice - Quindi, dobbiamo ripristinare la viabilità stradale, altrimenti vi sono alcune ditte che lavorano in quel comune, dotate di camion, che non possono transitare, perché la viabilità sulla provinciale è interrotta". Il sindaco dunque emetterà un'ordinanza con cui ingiungerà alla proprietà di effettuare i lavori di demolizione o di messa in sicurezza dell'immobile.

"La Provincia, con il suo presidente Claudio Scajola, si è dichiarata disponibile a realizzare una paratoia in muro, affinché durante le operazioni di demolizione si possa comunque assicurare la viabilità ordinaria con un senso unico alternato". Il prefetto ha annunciato che verrà anche interessata la Regione "per verificare ogni possibile aiuto di natura finanziaria al sindaco, costretto ad affrontare queste spese in un Comune così piccolo".

L'ordinanza dovrebbe essere firmata entro domani. "Se non ottempereranno i privati, vedremo di farlo noi - ha detto Cassini - per consentire alle nostre aziende di lavorare e non strozzare una vallata, perché in questo momento con una portata di 15 tonnellate e due metri e mezzo di larghezza, passano giusto le corrierine per portare i bambini a scuola. E' un'emergenza continua, cerchiamo tra tutti di risolvere al più presto".

Nell'esplosione erano rimasti feriti tre francesi di Marsiglia, due di 25 anni, ricoverati al centro grandi ustionati di Villa Scassi a Genova, e uno di 37 anni ricoverato al Cto di Torino.