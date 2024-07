Imperia: a settembre apre polo tecnologico con 15 aziende

"Il polo tecnologico di Imperia, gestito dalla società "Imperiaware srl", che nasce nell'ex caserma dei vigili del fuoco, ospiterà una quindicina di aziende e aprirà nel mese di settembre". Lo ha dichiarato stamani Saul Convalle, vicepresidente di Confindustria Imperia e presidente del settore innovativo di Confindustria a margine di un sopralluogo sulla struttura. "Siamo ormai in dirittura di arrivo - ha aggiunto - entro un mese saranno chiusi i lavori ed è previsto l'ingresso delle aziende".

Inizialmente erano una decina, ma col tempo se ne sono aggiunte delle nuove che hanno acquisito spazi all'interno. "Sono aziende per lo più della provincia di Imperia che operano nel settore information and tecnology It, sviluppo software e automazioni, con diverse anime,. C'è, infatti, chi si occupa del settore sanitario, chi di pubblica amministrazione, nautica o grande distribuzione". La superficie complessiva è di 2.500 metri quadrati dislocati su due corpi. In merito all'aspetto occupazionale: saranno 150 più o meno le persone che entreranno a far parte di questa nuova realtà, con aziende che partono da 3-4 dipendenti per arrivare a trenta.

"All'interno di Imperiaware - aggiunge - Confindustria ha un ruolo di coordinamento del progetto. Tre sono gli obiettivi trainanti del progetto: dare una casa alle azienda It del territorio e spazi in cui possono collaborare per creare attività di business come volano economico. Il secondo è legato alla ricerca di risorse, in quanto una delle richieste più forti delle varie aziende è quella di avere risorse umane qualificate, che sono difficili da trovare. Non ultima è la collaborazione con le università e gli istituti scolastici per incentivare, promuovere e far crescere le risorse, creare lavoro e nuove attività. Inoltre, c'è la volontà di aiutare il territorio a incentivare la cultura dell'innovazione informatica e digitale".

L'ex caserma è stata acquistata dalla Provincia nel 2021 e l'immobile, che è rimasto invenduto dopo una serie di bandi, è stato destinato a incubatore di imprese, la cui inaugurazione è prevista per il mese di settembre.