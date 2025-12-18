Il salotto di Telenord - Il problema dei morosi: proprietari di casa sul piede di guerra
di Redazione
Fa discutere la proposta di riforma dei condomini presentata da un gruppo di parlamentari di Fratelli d'Italia guidati dalla deputata Elisabetta Gardini e dal presidente della commissione Finanze della Camera Osnato. Lo stesso capogruppo di Fdi a Montecitorio Bignami interviene per chiedere 'un confronto per costruire una posizione di buon senso a tutela della casa degli italiani, senza la quale il testo non potrà proseguire il suo iter'. Secco no dalla Lega, secondo la quale la proposta ha 'evidenti criticità: non la condividiamo'. Telenord si occupa della questione, intervistando alcuni esperti del settore.
