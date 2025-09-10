Il record ligure che salva la scuola dalla crisi demografica: a Montoggio 7 gemelli in una classe

Ci sono Silvia e Cristian con la storia di una famiglia autoctona, mamma gestisce una bottega di frutta e verdura nel cuore del borgo. I genitori di Gaia e Viola sono approdati in Vallescrivia in tempi più recenti, ma i ragazzi sono cresciuti da queste parti. Il botto c’è stato a inizio estate con una migrazione di ritorno, quella di Nathan, Vera e Ian. Cognome Antichi, dunque, origini ben salde a Montoggio e dintorni: “Papà e mamma hanno deciso che Creto fosse più bello della Florida ed eccoci qui dall'America”.

Sono i magnifici sette che regalano al genovesato e alla Liguria un piccolo record, quello anti spopolamento con cui si combatte la chiusura delle tante scuole attraverso l'appennino italiano. Succede a Montoggio, confine tra Scrivia e Trebbia. Racconti da copertina nazionale.

Sorride l’assessore alla scuola, Francesca Miele: “Combattiamo per garantire al plesso un domani solido. Attualmente, abbiamo due pluriclassi elementari dalla prima alla quarta. Realizziamo innumerevoli idee e quanto succederà lunedì in quinta è qualcosa di straordinario".

