Il premier Mario Draghi a Genova: Telenord in diretta

di Marco Innocenti

Il presidente del consiglio incontrerà le istituzioni a palazzo San Giorgio poi visiterà la Radura della Memoria e infine si recherà al cantiere del Terzo Valico

Una mattinata intensa quella che attende il presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita ufficiale a Genova. Il suo aereo atterrerà sulla pista del "Cristoforo Colombo" intorno alle ore 9 poi Draghi salirà su una lancia della capitaneria e visionerà il porto di Genova dal mare.

In seguito, sarà accolto dalla autorità a Palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità Portuale. Qui ad attenderlo ci saranno il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente del porto Paolo Emilio Signorini.

Intorno alle 11.30, poi, Draghi si recherà presso il giardino della Radura della Memoria, sotto il ponte Genova San Giorgio, dove incontrerà una rappresentanza dei parenti delle vittime del crollo di Ponte Morandi. Insieme a loro, Draghi incontrerà anche l'arcivescovo di Genova Marco Tasca che presiederà un momento di preghiera. Alle 12.10, infine, il premier visiterà il cantiere del Terzo Valico, per toccare con mano lo stato di avanzamento dei lavori di questa importante infrastruttura.

Telenord seguirà l'intera visita del premier Draghi con collegamenti in diretta, a partire dalle 9.30 con la conduzione di Matteo Angeli e le nostre troupe sul territorio, per seguire ogni momento di questo importante appuntamento per la nostra città e raccontarvi tutto quello che accadrà, con immagini, interviste e approfondimenti.