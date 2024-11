Il PET rinasce a bordo: Costa Crociere, Corepla e Fratelli Guzzini lanciano il riciclo in mare aperto

Il progetto lanciato a maggio 2024 da Costa Crociere, Corepla e Fratelli Guzzini trasforma il riciclo in una pratica di bordo, portando le bottiglie in PET usate durante le crociere a una nuova vita. Queste vengono raccolte, riciclate e poi reintrodotte come oggetti di design, come i bicchieri della linea Tierra, pronti a essere riutilizzati dai passeggeri.

Partnership – Corepla, consorzio per il recupero degli imballaggi in plastica, ha stretto una collaborazione con Costa Crociere e Fratelli Guzzini, per un progetto innovativo che chiude il ciclo del riciclo delle bottiglie di plastica direttamente sulle navi da crociera.

Innovazione – La Costa Toscana, una delle navi coinvolte, ha installato un ecocompattatore a bordo per raccogliere e compattare le bottiglie in PET usate dai passeggeri. Un sistema semplice che permette a Corepla di recuperare quasi l’80% del PET consumato a bordo, riducendo l’impatto ambientale e facilitando il riciclo.

Processo – Le bottiglie raccolte vengono trasformate in R-PET e conferite a Fratelli Guzzini, che le utilizza per creare oggetti di design come i bicchieri Tierra. Come spiega l’amministratore delegato di Guzzini, Sergio Grasso, "per creare un bicchiere Tierra sono necessarie circa 3,3 bottiglie da 1,5 litri". Ad oggi, 60.000 bicchieri sono già stati riutilizzati a bordo delle navi.

Obiettivi – Per Giovanni Cassuti, Presidente di Corepla, il progetto rappresenta un esempio concreto di economia circolare. "Questo progetto va oltre le aspettative normative", ha dichiarato. L’iniziativa mira anche a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del riciclo, trasformando le navi Costa in un esempio di sostenibilità e riuso.

Sfide future – Il progetto è solo l’inizio di una visione più ampia. Corepla, insieme ai partner, intende espandere questi modelli sostenibili in altri contesti, contribuendo alla transizione ecologica del paese.