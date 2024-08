Il Gruppo Setramar nomina Carlo Merli nuovo Amministratore Delegato. In passato a F2i Holding Portuale

L’operatore terminalistico #Setramar S.p.A., leader nel settore “dry bulk” e della logistica, annuncia in una nota la nomina di Carlo Merli ad Amministratore Delegato del Gruppo, con effetto dal 1° settembre 2024. Merli si occuperà dell’ulteriore sviluppo di un piano strategico più ampio volto a potenziare le infrastrutture portuali e consolidare il ruolo di Setramar nel mercato internazionale della logistica.

Merli vanta un’esperienza trentennale nel settore della logistica e dei trasporti, avendo ricoperto ruoli senior in F2i Holding Portuale, MarterNeri, e APM Terminals del Gruppo Maersk. La sua carriera è caratterizzata da una profonda conoscenza del settore, unita a una visione strategica orientata allo sviluppo e all’innovazione.

La nomina di Merli avviene in un momento cruciale per il Gruppo, che ha recentemente siglato un accordo con Davidson Kempner Capital Management, società globale di gestione degli investimenti, e il suo partner operativo, One33, per sviluppare il terminal di Ravenna del Gruppo e lanciare una piattaforma dedicata alle infrastrutture portuali. In qualità di Amministratore Delegato, Merli sarà a capo del Gruppo Setramar in questo progetto e nelle sue ulteriori fasi di crescita. Merli guiderà inoltre il Gruppo nel percorso di rafforzamento della propria leadership nell’ambito dell’economia del mare, grazie all’acquisizione di asset strategici.

Nicolò Poggiali, Presidente del Gruppo Setramar, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Carlo nella nostra squadra; la sua esperienza e visione rappresentano una risorsa inestimabile per Setramar. Con la sua nomina, il Gruppo compie oggi un ulteriore passo verso una nuova fase di crescita. Grazie alla leadership di Carlo, siamo certi che raggiungeremo con successo gli obiettivi previsti dal nostro ampio piano strategico, volto a potenziare le infrastrutture portuali e a rafforzare la posizione di Setramar nel mercato della logistica internazionale”.

Carlo Merli, Amministratore Delegato del Gruppo Setramar, ha commentato: “Sono onorato di poter mettere le mie competenze al servizio di Setramar, storico e illustre leader nell’economia del mare. Inizio il mio percorso nel Gruppo, in cui Setramar, supportata da azionisti di grande visione, potrà contribuire significativamente allo sviluppo del porto di Ravenna, un hub cruciale dal punto di vista strategico non solo per l’Italia ma per l’intero Mediterraneo. Sono estremamente convinto che potremo creare valore duraturo per i nostri stakeholder”.