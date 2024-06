Il gruppo Finsea presenta la rinnovata brand identity e l’evoluzione del posizionamento sul mercato

Il gruppo Finsea, da quasi cinquant’anni protagonista della storia del porto di Genova, annuncia un importante lavoro sull’identità visiva e sulla struttura aziendale, divisa in unità di business specializzate.



Con una forza lavoro di oltre 250 persone, più di 50 aziende controllate e partecipate e un fatturato consolidato di circa 80 milioni di euro, Finsea ha intrapreso un percorso di integrazione tra le sue aziende per comunicare in modo più efficace le sue attività, cresciute e ampliate nel corso degli anni, e rispondere così in modo più efficiente alle esigenze del mercato logistico e dei trasporti. La nuova immagine del gruppo prevede la suddivisione in tre principali unità di business che, lavorando in sinergia, offrono soluzioni specializzate in Italia, Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia lungo tutte le fasi della catena logistica.



Finsea - Shipping agency, fornisce assistenza logistica, amministrativa e rappresentanza commerciale sia agli armatori e agli operatori di navi sia agli esportatori, importatori e trader che gestiscono le loro merci nei porti italiani, distinguendosi per la competenza sia nei traffici regolari di linea sia nelle operazioni spot delle navi volandiere, gestendo qualsiasi tipologia di carico. Finsea - Land transport è la business unit dedicata al trasporto stradale e ferroviario di merci, mentre Finsea - Global logistics coordina e gestisce tutti gli aspetti relativi alla spedizione delle merci via mare, aereo e terra, comprese le pratiche doganali.



Accanto all’attività core, Finsea conta due unità di business complementari: Finsea - Shipping yards, attraverso la partecipazione nella holding Genova Industrie Navali, offre servizi di refitting, repair e new building con quattro facilities nel Mediterraneo e Finsea - Shipping lines, attiva nel trasporto passeggeri attraverso due compagnie di navigazione, BluNavy e Ichnusa Lines.

Infine, Finsea – Group services è la business unit dedicata ai servizi intragruppo, quali servizi amministrativo-finanziari, IT, comunicazione e marketing, acquisti, risorse umane, claims, QHSE e gestione del patrimonio immobiliare.



«La crescita del Gruppo negli anni ha avuto una forte accelerazione con la creazione di nuove partnership e società, ognuna con il suo mercato di riferimento e un suo brand - racconta Aldo Negri, amministratore delegato di Finsea - Da qualche tempo ci siamo resi conto che questa frammentazione impediva di avere una visione d’insieme di Finsea e paradossalmente non ricondurre a nostro Gruppo alcune attività principali. La nostra strategia oggi è quella di uscire sul mercato con una immagine unica e convogliare verso un unico nome la forza comunicativa di tutte le nostre aziende».



Finsea ha iniziato il suo viaggio negli anni Settanta come agenzia marittima, rappresentando compagnie di rilievo quali Yang Ming Line, United Arab Shipping Company, China Shipping Container Line e Grimaldi Lines; nel corso degli anni, ha poi ampliato le proprie competenze ai traffici di rinfuse liquide e secche (Medmar Tramp). Il Gruppo ha ulteriormente esteso le sue operazioni diventando spedizioniere doganale (Sat), azionista di riferimento di Logtainer, uno dei più importanti operatori ferroviari nel Nord Ovest italiano e acquisendo una società di autotrasporto, che oggi conta una flotta di 50 mezzi (Silt). La diversificazione ha portato all'inclusione di una realtà nel mercato del project cargo e dei servizi break bulk, con un focus anche sull'assistenza al comparto yachting attraverso un brand dedicato (Multi Marine Services); alla fondazione di Sinalefi, agenzia marittima dedicata all’assistenza alle opere marittime, con il primo importante appalto per i lavori per la costruzione della diga di Genova; al recente ingresso nella compagine societaria di Giuseppe Pierucci, operatore livornese specializzato nei servizi logistici per il settore della vela, oggi official logistics provider del Team Luna Rossa – Prada Pirelli e della Federazione Italiana Vela.



Dal 2022, con l'ingresso in due nuove realtà nei Balcani, Finsea offre servizi portuali e logistici anche in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia, ampliando così la propria rete operativa in Europa.



Il Gruppo è stato pioniere nella privatizzazione delle banchine portuali in Italia nel 1993, con la creazione del Terminal Contenitori Porto di Genova – Sech di Calata Sanità, oggi continua la sua partecipazione nelle attività terminalistiche come uno dei partner del Terminal Cilp di Livorno.