Il Genoa piazza il doppio colpo: Onana subito, Ellertsson per giugno. Ecco chi sono

"Faremo ancora qualcosa in entrata" - aveva detto il ds del Genoa Marco Ottolini prima della gara con il Monza, e così è stato: i rossoblù piazzano il doppio colpo in entrata, arrivano il centrocampista Jean Onanae l'attaccante Mikael Ellertson

Jean Onana - Per il centrocampista camerunense c'è l'accordo con i turchi del Besiktas per il prestito con diritto di riscatto. Centrocampista camerunense classe 2000, ha giocato perlopiù in Francia. Il suo ruolo naturale è la mediana di centrocampo, con una possibile duttilità a mezz'ala

Mikael Ellertson - Per l'attaccante del Venezia l'operazione si è chiusa conun trasferimento a titolo definitivo per una cifra sui 3.5 milioni, ma non subito: il giocatore rimarrà nella laguna fino alla fine della stagione, poi il passaggio in rossoblù. Islandese di 22 anni, è un centrocampista offensivo che si trova a suo agio anche in zona gol: due le reti segnate in maglia Venezia quest'anno, sei in totale.

Uscite - Intanto proprio al Venezia arriverà Marcandalli, in prestito fino a giugno. In uscita rimane da piazza Mario Balotelli, che come ammesso dalla direzione sportiva non rientra nei piani del club

