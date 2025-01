Il Derby Primavera va al Genoa: Sampdoria battuta 2-1

Vittoria per 2-1 nel derby Primavera per il Genoa di mister Sbravati, che trionfa a Bogliasco contro la Sampdoria di Alessandro Lupi. Decisive le reti rossoblù di Ghirardello (al 46') e Barbini (al 70'), per i blucerchiati accorcia nel finale Balde (all'81').

Sintesi - Dopo un primo tempo senza gol, le due squadre si scatenano nella ripresa. All'inizio del secondo tempo Ghirardello sfrutta un brutto retropassaggio di Balde e deposita in rete dopo aver superato il portiere blucerchiato Scardigno. AL 70' il raddoppio rossoblù porta la firma di Barbini, sulla sponda di Deseri. Il Genoa rimane in dieci subito dopo per l'espulsione di Arboscello. All'81' Balde accorcia le distanze per la Samp, che rimane in dieci all'86 con il cartellino rosso a Ovalle Santos.

Classifica - Grazie a questo risultato il Genoa si porta a 30 punti superando la Lazio, a tre lunghezze dalla zona play-off. La Sampdoria, con 9 punti, rimane ultima insieme all'Udinese

