Hydro acquisisce Hydrovolt, pieno controllo sul riciclo delle batterie

Hydro, il colosso norvegese dell’alluminio e dell’energia, ha acquisito il totale controllo di Hydrovolt, azienda di riciclo delle batterie e materiali per accumulatori. Con l’accordo raggiunto con Northvolt AB, Hydro ha rilevato il 28% delle quote della joint venture, fino ad ora detenute dalla società svedese.

Joint venture – Hydrovolt era stata fondata nel 2020 come progetto condiviso al 50% tra Hydro e Northvolt, con l’obiettivo di sviluppare una soluzione innovativa per il riciclo delle batterie per veicoli elettrici e industriali. Tuttavia, nel novembre scorso, Northvolt ha annunciato una crisi finanziaria culminata in una procedura di fallimento. Da allora, Hydro ha gestito autonomamente le operazioni di Hydrovolt, finanziandone le attività.

Espansione – La mossa di Hydro evidenzia l’intenzione di consolidare la propria posizione nel mercato europeo del riciclo delle batterie. L’azienda ha dichiarato di essere alla ricerca di nuovi partner per garantire il finanziamento a lungo termine e la crescita di Hydrovolt, che opera un impianto avanzato a Fredrikstad, in Norvegia. Questo stabilimento si concentra sul recupero di materiali secondari preziosi, come la “black mass”, utilizzata nella produzione di nuove batterie.

Collaborazione commerciale – Nonostante l’uscita di scena di Northvolt come co-proprietaria, Hydro ha affermato che la collaborazione commerciale tra le due aziende continuerà. Entrambe si definiscono “pionieri e attori complementari nella catena del valore del riciclo delle batterie in Europa”. Questa sinergia dovrebbe contribuire a ottimizzare i processi e a rafforzare la competitività nel settore.

Prospettive future – Hydro si mostra fiduciosa sul potenziale di Hydrovolt, descrivendola come una realtà destinata a diventare un leader europeo nel riciclo delle batterie. Tuttavia, l’acquisizione delle quote è soggetta all’approvazione delle autorità legali e di regolamentazione, con la chiusura della transazione prevista per il primo trimestre di quest’anno.

L’acquisizione rappresenta un passo significativo nella strategia di Hydro per affrontare le sfide ambientali legate ai veicoli elettrici e per sostenere l’economia circolare nel settore delle batterie.

