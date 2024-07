Hitachi Rail sceglie Roboze per la produzione di ricambi ferroviari

ROBOZE, leader globale nella produzione additiva per materiali ad alte prestazioni, è orgogliosa di annunciare la collaborazione con Hitachi Rail, un pioniere nel settore ferroviario.

Hitachi Rail ha scelto la soluzione ROBOZE ARGO 500 per operare nello stabilimento high-tech di Napoli e nel nuovo stabilimento ferroviario digitale di Washington County, nel Maryland, per implementare una tecnologia di stampa 3D industriale utilizzando materiali come ULTEM™ 9085 e Carbon PEEK per la produzione di pezzi di ricambio destinati ai propri treni.

L’industria ferroviaria si confronta con la sfida costante della disponibilità e dei costi associati alla produzione di pezzi di ricambio. La tecnologia di manifattura additiva di ROBOZE offre una risposta concreta a questo problema, consentendo una produzione più rapida e conveniente rispetto ai metodi tradizionali di lavorazione meccanica. Con l’implementazione della soluzione ARGO 500, Hitachi Rail può ora sostituire parti metalliche tradizionalmente lavorate con asportazione di truciolo, riducendo significativamente i costi e i tempi di consegna.

La collaborazione tra Hitachi Rail e ROBOZE si estende oltre la semplice fornitura di macchine. Hitachi Rail beneficerà anche dei servizi ingegneristici e della consulenza dei team di esperti ROBOZE, sia negli Stati Uniti sia in Italia, garantendo un supporto continuo e altamente specializzato.

Hitachi Rail aprirà presto una fabbrica di treni all’avanguardia nella contea di Washington, nel Maryland. La fabbrica da 70 milioni di dollari, destinata a consegnare la nuova flotta di automotrici ferroviarie della serie 8000 per la Washington Metropolitan Area Transit Authority come primo ordine, si avvarrà dell’esperienza tecnologica dell’intero Gruppo Hitachi per essere il suo sito digitale più avanzato. Grazie alla collaborazione con ROBOZE, Hitachi Rail potrà sfruttare la sua soluzione avanzata di stampa 3D per produrre prototipi e parti di ricambio per il settore ferroviario.

“La nostra partnership con ROBOZE sottolinea il nostro impegno a fornire ai nostri clienti una produzione avanzata e di alta qualità. Questa partnership ci consentirà di sfruttare la stampa 3D per migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi di produzione di prototipi e pezzi di ricambio ferroviari” Luca D’Aquila, COO Hitachi Rail Group e CEO Hitachi Rail Italy. “Questa soluzione additiva sarà utilizzata nel nostro sito di Napoli e nella nostra nuova fabbrica digitale di Washington County, nel Maryland. permettendoci di rispondere efficacemente alle esigenze dei nostri clienti”.

La scelta di ROBOZE da parte di Hitachi Rail sottolinea l’importanza crescente della manifattura additiva nel settore ferroviario. Questa tecnologia non solo migliora l’efficienza produttiva ma rappresenta anche un passo avanti significativo verso una maggiore sostenibilità e innovazione nell’industria dei trasporti.

“ROBOZE continua a dimostrarsi un partner affidabile e innovativo per le aziende che mirano a ripensare la propria produzione e spingere l’asticella del progresso sempre più velocemente attraverso la tecnologia”, dichiara Alessio Lorusso, Founder&CEO di ROBOZE.

La collaborazione con Hitachi Rail segna un altro importante traguardo nella missione di ROBOZE di trasformare la manifattura industriale a livello globale.