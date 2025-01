Hitachi Rail acquisisce Omnicom: più tecnologia e manutenzione predittiva per il futuro ferroviario

Hitachi Rail compie un passo strategico nel settore ferroviario acquisendo Omnicom, leader nel monitoraggio digitale delle infrastrutture. L’operazione integra tecnologie avanzate nella piattaforma HMAX, promettendo maggiore efficienza e sicurezza nei trasporti, come riporta Fepress.

Acquisizione – L’accordo tra Hitachi Rail e Omnicom, precedentemente parte del gruppo Balfour Beatty, arricchisce HMAX, la suite di digital asset management lanciata nel 2024. Omnicom è specializzata in software e hardware per l’ispezione delle infrastrutture ferroviarie, sfruttando edge computing e machine learning per rilevamenti in tempo reale.

Tecnologie – I sistemi di Omnicom consentono di individuare anomalie sui binari e migliorare la pianificazione della manutenzione. La tecnologia raccoglie grandi quantità di dati, elaborandoli per ottimizzare i cicli di vita degli asset e prevenire guasti.

HMAX – La piattaforma di Hitachi Rail integra i dati dei treni e delle infrastrutture, utilizzando Intelligenza Artificiale per migliorare manutenzione predittiva, traffico ferroviario e consumo energetico. “L’inserimento di Omnicom nella nostra piattaforma rafforza la nostra offerta globale”, ha dichiarato Giuseppe Marino, CEO di Hitachi Rail.

Benefici – Grazie a HMAX, le informazioni elaborate in precedenza in giorni vengono ora fornite ai centri operativi in tempo reale. Questa innovazione migliora la sicurezza e l’efficienza delle reti ferroviarie, come sottolineato da Sanjay Razdan, Managing Director di Omnicom: “Quest’acquisizione rafforza la nostra capacità di prevenire guasti e migliorare la sicurezza”.

Prospettive – L’acquisizione consolida Hitachi Rail come leader globale nell’innovazione ferroviaria, offrendo soluzioni avanzate a un settore sempre più orientato alla sostenibilità e all’efficienza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.