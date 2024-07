Gruppo Rhenus acquisisce 15% della francese C Chez Vous, diventandone azionista assieme a Geopost

Il fornitore logistico a livello mondiale Rhenus, specializzato anche nella consegna all‘ultimo miglio di articoli per la casa e beni di consumo in Europa, ha acquisito il 15% delle azioni del fornitore di servizi logistici francese C Chez Vous da Geopost a partire dal 28 giugno 2024.

Geopost, il più grande network europeo di parcel delivery che gestisce anche i marchi DPDgroup e BRT, ne detiene l’80% delle azioni. Con questa operazione, Rhenus entra per la prima volta nel mercato francese delle consegne a domicilio. Questa nuova struttura, grazie alla facilitazione di Geopost, consentirà a C Chez Vous di beneficiare dell’esperienza e dei contributi della posizione di Rhenus come leader europeo nel mercato logistico del settore home & living.

La transazione è stata firmata presso la sede centrale di Geopost a Parigi il 28 giugno 2024 da Yves Delmas, CEO di Geopost, e dalla delegazione Rhenus composta dal Dottor Stephan Peters, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, Rubén Ruiz, CEO della Divisione Overland, assieme a Nils Thiesen e Pedro López, Co-Amministratori Delegati. Grazie a questa operazione, Rhenus rafforza ulteriormente la sua presenza in Europa, offrendo ora così ai suoi clienti una presenza capillare in 15 Paesi europei.

“L’ingresso nel mercato francese delle consegne a domicilio rappresenta per Rhenus un passo coerente con la nostra strategia di espansione in Europa. In Francia si contano quasi 70 milioni di potenziali destinatari: assieme a C Chez Vous, puntiamo a cogliere questa opportunità. Stiamo anche perseguendo l’obiettivo di sviluppare un prodotto europeo standardizzato per le consegne a domicilio: grazie a una chiara definizione del prodotto, a interfacce e disponibilità standardizzate, saremo in grado di servire ancora meglio i nostri sempre più numerosi clienti europei”, afferma il Dr. Stephan Peters, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Rhenus.

“Siamo entusiasti di unire le nostre forze a quelle di Rhenus, dando loro accesso al mercato francese delle consegne a domicilio e fornendo competenze in questo mercato molto specifico legato al trasporto di merci pesanti e ingombranti. Non vediamo l’ora di sfruttare i nostri punti di forza e le nostre sinergie”, ha commentato Yves Delmas, CEO di Geopost.

“Come Rhenus, C Chez Vous è specializzata nella consegna di merci pesanti e ingombranti. Con Rhenus abbiamo acquisito un partner forte, che ha già un’impronta europea e può rafforzare il nostro posizionamento in termini di orientamento al servizio, impegno per la qualità e sostenibilità”, sottolinea Fabien Jazmati, amministratore delegato di C Chez Vous.

Rhenus ha gettato le basi della linea di business Home Delivery 20 anni fa. Oggi, assumendo una posizione di leadership nelle operazioni di consegna a domicilio e dell’ultimo miglio, il fornitore globale di servizi logistici offre una copertura completa del mercato europeo.

C Chez Vous è stata fondata nel 2008. Geopost ne ha acquisito una quota di maggioranza nel 2022. Con un volume di spedizioni annuo di 1,4 milioni, 400 punti di ritiro e sei Paesi serviti, C Chez Vous è uno dei principali fornitori di servizi logistici francesi, specializzato nella consegna di merci di peso superiore a 30 chilogrammi fino al punto di utilizzo. In futuro l’azienda opererà con il marchio C Chez Vous powered by Geopost & Rhenus.