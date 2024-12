Gruppo EcoEridania, nuovo progetto editoriale e un podcast per la sostenibilità

Nella suggestiva cornice del Waterfront di Genova, il Gruppo EcoEridania ha festeggiato il Natale assieme a dipendenti e amici (alla serata si riferiscono le nostre immagini) e ha lanciato “Mezzo Pieno”, un nuovo progetto editoriale dedicato alla sostenibilità e all’innovazione. Frutto della collaborazione con WILL Media ed Este Edizioni, l’iniziativa vuole offrire una narrazione positiva e informata su temi cruciali come il cambiamento climatico e la trasformazione sociale, proponendosi come un punto di riferimento per chi cerca soluzioni concrete.

Progetto editoriale– Mezzo Pieno si presenta come una piattaforma indipendente e orientata alle soluzioni pratiche. L’obiettivo è affrontare tematiche legate all’uso responsabile delle risorse naturali e ai modelli emergenti di governance, con un approccio informale ma rigoroso. "Vogliamo ispirare un cambiamento positivo, senza ricorrere a narrazioni catastrofiche," spiegano i promotori.

Il podcast– Tra le novità spicca il lancio di un podcast settimanale in collaborazione con WILL Media. Questo spazio audio esplorerà temi come inclusione sociale, innovazione tecnologica e scienza climatica, offrendo un punto di vista ottimista ma basato sui dati. "L’approccio positivo è fondamentale per spingere all’azione e stimolare nuove idee," sottolinea un rappresentante del progetto.

Collaborazioni– Gruppo EcoEridania, leader europeo nei servizi ambientali per rifiuti sanitari e industriali, ha unito le forze con WILL Media, piattaforma di divulgazione nata su Instagram nel 2020, ed Este Edizioni, casa editrice specializzata in business e management. La sinergia tra queste realtà garantisce un’offerta editoriale ricca e autorevole.

Gruppo EcoEridania– Con questo progetto, l’azienda genovese conferma il suo impegno a essere un catalizzatore del cambiamento verso modelli sociali ed economici più inclusivi e responsabili. La missione di EcoEridania è chiara: mettere al centro l’innovazione per affrontare le sfide ambientali in modo concreto.

Narrativa diversa– In uno scenario spesso dominato da visioni pessimistiche, Mezzo Pieno si distingue per il suo approccio ottimista. Con contenuti pratici e basati su dati scientifici, punta a costruire una narrativa che spinga all’azione, rivolgendosi a un pubblico desideroso di cambiamento.

Temi centrali– Il progetto esplorerà questioni come il cambiamento climatico, l’economia circolare e le nuove tecnologie, mettendo in luce modelli emergenti e best practice. L’obiettivo è rendere questi temi accessibili a tutti, promuovendo un dialogo costruttivo.

Prospettive future– Con Mezzo Pieno, Gruppo EcoEridania intende rafforzare il suo ruolo nel panorama della sostenibilità, affermandosi come leader non solo nei servizi ambientali, ma anche nella promozione di una cultura innovativa e responsabile.