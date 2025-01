Grimaldi espande le Autostrade del Mare: aggiunto il porto turco di Gemlik

Il Gruppo Grimaldi rafforza la sua presenza in Turchia con l’aggiunta del porto di Gemlik alla linea ro-ro Trieste-Patrasso-Ambarli. Il nuovo scalo, operativo dalla metà di dicembre, rappresenta un passo strategico per le Autostrade del Mare, migliorando i collegamenti con la Turchia asiatica e il suo tessuto industriale, come riporta Ferpress.

Espansione – Lanciata lo scorso settembre come collegamento diretto per merci rotabili tra Trieste e Ambarli, vicino a Istanbul, la linea ro-ro si è evoluta rapidamente. A ottobre è stato aggiunto uno scalo a Patrasso, che ha ampliato la copertura verso il Sud Italia e la Grecia. Ora, con l’aggiunta di Gemlik, il servizio collega in modo ancora più efficiente l’Italia, la Grecia e la Turchia asiatica.

Gemlik – Situato in una zona strategica della Turchia asiatica, Gemlik è un importante centro industriale, specializzato in settori come tessile e automotive. L’integrazione del porto completa il collegamento del Gruppo Grimaldi, che ora serve un’area chiave per l’export e l’import tra Europa e Medio Oriente.

Sostenibilità – La linea è servita da due navi eco-friendly, la Eco Malta e la Eco Mediterranea, che operano ciascun porto due volte a settimana. Queste imbarcazioni fanno parte della flotta green del Gruppo, progettata per ridurre consumi ed emissioni, in linea con gli obiettivi di sostenibilità.

Prospettive – Vista la crescente domanda, il Gruppo Grimaldi potrebbe aggiungere una terza nave alla rotta. “La risposta positiva del mercato è una conferma della qualità del nostro servizio,” affermano i vertici aziendali.

