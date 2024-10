GNV: a Napoli la quinta edizione dell’evento dedicato al settore trade

Si è tenuta a Napoli la V edizione dei GNV Awards, l’evento annuale della Compagnia di traghetti del Gruppo MSC per rafforzare il proprio legame con i partner commerciali, celebrare il proprio impegno e la propria attenzione verso il settore trade e premiare le migliori agenzie di viaggio.

L’edizione 2024 dei GNV Awards, la quinta in assoluto, si è svolta a bordo della nave La Suprema ormeggiata nel porto di Napoli e ha visto la partecipazione di oltre 300 rappresentanti di agenzie di viaggio italiane e internazionali. Nel programma delle due giorni, come di consueto, la cerimonia di premiazione per la consegna dei GNV Awards a 200 partner commerciali e la nomina degli Élite Partner, le migliori agenzie di viaggio selezionate nell’ambito dell’omonimo programma lanciato nel 2017 che garantisce alle top Adv di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate, per poter consolidare la propria conoscenza dei servizi e dei prodotti GNV, garantirne massima visibilità e diffusione e offrire al cliente un servizio ancor più completo.

Nel 2024 GNV ha nominato 5 nuovi Elite Partner tra agenzie di viaggio italiane ed estere. Durante la serata sono state invece nominate 3 nuove agenzie Premium.L’evento ha rappresentato inoltre l’occasione per presentare i risultati dell’estate 2024 di GNV che, in linea con i numeri del 2023, nei quattro mesi da giugno a settembre 2024 ha trasportato circa 1,6 milioni di passeggeri, confermando una tendenza costante e solida. In particolare, le migliori performance sono state registrate nelle tratte per la destinazione Sardegna che si conferma ancora una volta leader tra le rotte italiane, registrando un incremento del 6% rispetto ai già ottimi risultati del 2023. Anche il Marocco ha registrato buoni risultati, i migliori tra le destinazioni internazionali, con un aumento del 7% nel volume dei passeggeri.

“Possiamo ritenerci soddisfatti della stagione appena trascorsa considerando il difficile contesto di mercato entro il quale abbiamo operato quest’anno. Siamo stati in grado di confermare la nostra posizione nel settore rispondendo in maniera proattiva alle difficoltà operative che si possono incontrare nel nostro mestiere. Questa capacità di reazione ci ha consentito di garantire anche quest’anno un tasso di puntualità del 95%. Ci aiutano a guardare con fiducia al futuro i dati del quarto trimestre, periodo in cui registriamo già un trend in positivo con un +15% dei volumi, un segnale importante che conferma la solidità degli investimenti fatti finora. – ha commentato Matteo Della Valle, Chief Passengers Commercial Officer di GNV – Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo, c’è il proseguimento e rafforzamento del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni che troverà forte slancio con l’ingresso di quattro nuovi traghetti entro il 2026: ‘GNV Polaris’ in arrivo entro il 2024, ‘GNV Orion’ nel 2025, ‘GNV Virgo’ e la quarta unità nel 2026. Le navi di nuova costruzione risponderanno ai più alti standard in termini di efficienza e impatto ambientale, tutte saranno infatti dotate delle predisposizioni per il cold ironing e due di esse saranno alimentate a dual fuel GNL. Stiamo inoltre concentrando gli investimenti nel rinnovamento delle navi già operative, tra tutti quello appena realizzato su Excelsior per il restyling e l’ammodernamento di alcune aree e servizi a bordo. Solo l’inizio di un progetto che vedrà il progressivo coinvolgimento anche di altre unità della flotta.”

Le agenzie di viaggio (offline e OLTA) hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi e si confermano il primo canale di vendita per la Compagnia generando oltre il 50% delle prenotazioni, a conferma della vicinanza di GNV verso questo canale e della continuità del trend positivo già intrapreso negli anni scorsi. Per questo GNV ha scelto di conferire una commissione addizionale come riconoscimento, alle agenzie Elite ed Elite Premium, tale premio verrà erogato nel mese di ottobre in occasione dell’apertura delle prenotazioni per l’estate 2025.

La Compagnia sta inoltre lavorando ad un importante processo di potenziamento e rafforzamento della digitalizzazione per offrire un’esperienza sempre più completa a partner e passeggeri in cui rientra l’implementazione del nuovo sistema di prenotazione per le agenzie GNV Booking. Una piattaforma digitale in fase di lancio (le prime agenzie pilota hanno già iniziato ad utilizzarla) e che entrerà a pieno regime nel 2025 avendo un impatto estremamente positivo sul sistema prenotazioni, soprattutto per i partner, perché permette di compiere diverse operazioni in modo autonomo rendendo più semplici e veloci la gestione e la modifica delle operazioni.

GNV ha da poco rilasciato il proprio Rapporto di Comunità 2024, sintesi di una accurata analisi degli ultimi anni di attività e del legame esistente tra la Compagnia e l’Italia con l’obiettivo di misurare l’impatto economico, ambientale e sociale della Compagnia sui territori in cui opera.

Nel 2023 GNV ha ospitato a bordo delle proprie navi oltre 2,4 milioni di passeggeri, quasi 1 milione di veicoli e più di 4 milioni di metri lineari di merci, ad ogni toccata di una propria nave attiva dai 150 ai 160 lavoratori tra marittimi, portuali, autorità, operatori di biglietteria e agenzie di viaggio. Tutto ciò ha contribuito a quella che, secondo le stime, è stata una ricaduta pari a 1,36 miliardi di euro sull’economia nazionale italiana. Entrando nello specifico del comparto merci, le navi della Compagnia hanno movimentato complessivamente 2,9 milioni di tonnellate di merci per un controvalore di 7,4 miliardi di euro pari al 0,35% del PIL italiano. A quello generato dal comparto merci si affianca il valore con cui GNV, attraverso la propria attività, concorre allo sviluppo e alla ricchezza dell’industria del turismo: secondo le stime, ogni turista che sbarca da un traghetto effettua una spesa media di circa 130 euro al giorno sul territorio (per 10 giorni di permanenza media), generando quindi un ulteriore valore aggiunto per l’industria del turismo che complessivamente ammonta oltre 800 milioni di euro.

In particolar modo in Campania, nel porto di Napoli GNV è operativa con 3 delle proprie navi sui collegamenti verso i porti siciliani di Palermo e Termini Imerese. Nel 2023 ha movimentato quasi 300.000 passeggeri (il 30% circa dei volumi totali del porto) e oltre 280.000 di tonnellate di merci.