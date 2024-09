GLS Italy ha inaugurato il nuovo hub di Verona

GLS Italy, player di corriere espresso leader in Italia, ha inaugurato il nuovo Hub logistico di Verona, con annessa la nuova Sede. Un concept che GLS ha deciso di sperimentare per la prima volta in quest’area del Veneto, data l’importanza che la nuova struttura rivestirà per il network.

La scelta di unificare Sede e Hub è dettata dai numerosi vantaggi che questo nuovo format porta con sé come l’ottimizzazione dei tempi di carico e scarico, una riduzione degli spostamenti necessari per la gestione delle spedizioni e l’incremento della finestra temporale operativa degli autisti operanti nell’area di Verona. Inoltre, la possibilità di svolgere le attività di movimentazione all’interno di una struttura combinata, permette una diminuzione dei costi e una miglior gestione dei volumi. Altri aspetti positivi dati dall’accorpamento di Hub e Sede sono il miglioramento e la semplificazione dei collegamenti all’interno del network, elemento chiave per la fase di distribuzione e lo svolgimento delle attività di GLS.

L’Hub e la Sede sorgono in una posizione strategica all’incrocio delle principali autostrade italiane A4 Torino-Venezia e A22 Modena-Brennero e a metà strada tra Est e Ovest. Grazie al suo posizionamento il nuovo Hub potrà garantire elevati standard di servizio alle 12 Sedi GLS del nord-est.

Situato nella zona sud di Verona, l’edificio si estende su un lotto complessivo di circa 33.800 m2, di cui circa 12.000 m2 destinati a uffici, locali di servizio e magazzino. Inoltre, l’Hub è dotato di 62 baie di carico e di infrastrutture per la ricarica di mezzi elettrici tra cui 20 wall box finger, 6 ricariche fast per i bilici e 4 per le auto elettriche. Questo nuovo Hub e l’annesso magazzino incrementeranno notevolmente la capacità di gestione delle spedizioni anche grazie ad un sorter in grado di smistare oltre 8.000 pacchi all’ora. La grande superficie dell’Hub e il nuovo sistema di smistamento automatizzato favoriscono un aumento della produttività, che potrà contribuire alla crescita del business di GLS.

“Continuiamo ad investire in modo significativo in Italia perché questo Paese riveste un ruolo chiave per la nostra azienda all’interno delle dinamiche che caratterizzano il più ampio contesto europeo – conferma Klaus Schädle, Group Area Managing Director di GLS – Questo investimento, in aggiunta a quelli effettuati negli ultimi anni per l’apertura di nuovi Hub, è volto ad incrementare la capillarità della nostra presenza nelle aree chiave in tutta la nazione per supportare il tessuto imprenditoriale italiano attraverso servizi caratterizzati da un elevato standard di qualità”.