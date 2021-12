Gloria Capriata, la prima ligure vaccinata:" Fatelo tutti, è troppo importante"

di Matteo Angeli

Gloria è coordinatrice infermieristica della Rianimazione del San Martino" Nella terapia intensiva Covid quasi tutti i ricoverati non sono vaccinati"

Un anno fa Gloria Capriata si sottoponeva alla prima dose di vaccino antic Covid, era la prima ligure a farlo. Ad un anno di distanza Gloria coordinatrice infermieristica della Rianimazione del San Martino, è sempre in prima linea.

"La situazione è sempre molto difficile - spiega negli studi di Telenord - perchè i numeri sono in grande crescita e la pressione sugli ospedali si sente eccome. Al San Martino resistiamo ma stiamo facendo grandissimi sforzi, parte del personale è a casa perchè no vax, parte è stato spostato di reparto e parte invece è a casa perchè con un parente o contatto positivo. Una situazione davvero delicata".

Gloria Capriata spiega poi cosa succede al San Martino. "Nella terapia intensiva Covid quasi tutti i ricoverati non sono vaccinati - afferma - chi è vaccinato è lì perchè ha altri problemi. Davvero invito tutti gli indecisi a fare il passo perchè è troppo importante".