Giuseppina da Campomorone a 81 anni in volo con il parapendio

Giuseppina Isola detta Giuseppina de Nuxeu, con un toponimo che richiama la località in cui risiede in alta Valpolcevera, è un'arzilla signora che sorvola i cieli del nord ovest italiano in tandem.

Lo fa con il parapendio partendo dalla sua borgata di Isoverde, sopra Campomorone: “Mio figlio Stefano ha preso il brevetto. Mi hanno proposto di unirmi e non me lo sono fatta dire due volte. Davide, l’istruttore, frequenta soprattutto le zone del Piemonte. Non mi stancherei mai di stare in quota, siamo arrivati anche a due ore di volo ed erano stupiti che non avessi alcuna voglia di tornare indietro. Soltanto un rammarico, non aver colto l’invito per planare intorno al Monte Bianco. Avrei dovuto accettare quella proposta”.

Quando le viene chiesto se sia una passione costosa, risponde con semplicità: "Io ho pagato il disturbo al maestro con pansoti e ravioli fatti in casa".

Giuseppina sorvola, soprattutto, i cieli piemontesi. Dice che in Valpolcevera è più complesso. L’attualità è stata infarcita da alcuni acciacchi fisici e familiari che hanno rallentato l’attività. Tuttavia, il pensiero di una ripresa non è accantonato: “Servono tutte le condizioni atmosferiche del caso, ma appena tornerò in piena forma, questo obiettivo, resta un grande desiderio, peraltro, sinonimo di libertà a prescindere dalla carta d’identità”.