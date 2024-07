Giro dell'Appennino in diretta su Telenord, il campione italiano juniores: "Vincerlo, il mio sogno"

"Ho giocato a calcio per diverse stagioni, poi, mi sono avvicinato al ciclismo seguendo le gesta di un grande corridore come Thomas e, oggi, sogno di poter disputare, un giorno, il Tour de France. Ma in realtà, essendo ligure e considerando anche le mie caratteristiche tecniche, l'Appennino rappresenta un grande obiettivo da qui a qualche stagione. Ogni anno non perdo un arrivo".

L'ha detto in diretta tv il neo campione italiano juniores su strada e a cronometro, Lorenzo Finn a Telenord (nella foto con il presidente della Federazione Ligure, Sandro Tuvo).

Il giovane di appena 17 anni è intervenuto al Derby del Lunedì nella settimana in cui va in scena il Giro dell'Appennino 2024, peraltro, con un ampio impegno da parte di Telenord: diretta sabato sera dalle 20 per la cena di gala da Campomorone con il premio dell'Appennino d'Oro a Domenico Pozzovivo e cronaca della gara in diretta tv domenica dalle 15.30.