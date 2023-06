Giro dell'Appennino, il presidente Toti: "Appuntamento carico di fascino, i miei complimenti a Hirschi"

“Il Giro dell’Appennino rappresenta un appuntamento carico di fascino, capace di raccontare anche la storia dei tanti paesi della Liguria toccati in questa tappa, in una regione che in questo sport vanta una tradizione importante. L’arrivo in via XX Settembre è il modo migliore per concludere un’altra bella giornata di sport, che cade in una festa così importante come quella della festa della Repubblica. Complimenti al vincitore Marc Hirschi ma anche a tutti gli atleti per l’impegno profuso”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della premiazione del Giro dell’Appennino che ha fatto la sua tappa finale oggi a Genova.