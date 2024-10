Giornata Mondiale della Vista, a Genova una campagna di prevenzione contro l'ipovisione

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, che quest’anno si celebra il 10 ottobre, Genova si prepara a ospitare una nuova e importante manifestazione dedicata alla prevenzione delle malattie oculari. L'iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di prevenire l'ipovisione e le complicanze oculari che, se trascurate, possono portare alla cecità.

Dove e quando - La manifestazione si svolgerà domenica 13 ottobre, all'esterno del Palazzo Ducale, dove sarà allestito un ambulatorio mobile gestito dalla Croce Bianca di Genova. Durante la giornata, saranno offerti gratuitamente esami diagnostici, tra cui la misurazione della pressione oculare, fondamentale per individuare precocemente eventuali complicanze legate al glaucoma. Inoltre, sarà possibile sottoporsi all'esame OCT (Tomografia Ottica Computerizzata), essenziale per diagnosticare in modo tempestivo patologie come le maculopatie.

A chi è rivolta - Questa campagna di prevenzione è riservata ai cittadini genovesi con più di 50 anni che, da diversi anni, non si sono sottoposti a visite oculistiche. L’organizzazione invita a non presentarsi nel caso in cui si sia già a conoscenza di una patologia oculare e si sia sotto trattamento medico. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di raggiungere persone che, per motivi lavorativi, economici o familiari, non hanno la possibilità di accedere facilmente a cure oculistiche regolari.

Le associazioni coinvolte - La campagna è promossa in collaborazione con la IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità), l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UCI) di Genova, il Comitato Macula (la prima associazione italiana di pazienti affetti da maculopatia) e l'AGERANV (Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti). Per la prima volta, queste associazioni si uniscono in una campagna di prevenzione oculistica nella città di Genova, segno di una concreta collaborazione volta a sensibilizzare la popolazione sulle malattie oculari.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Genova, dall’Ordine dei Medici della città e dall’Ospedale San Martino, a testimonianza dell’impegno delle istituzioni locali nella diffusione di una maggiore attenzione verso la salute degli occhi.

Chi desidera partecipare alla campagna può prenotare la propria visita chiamando il numero 375 5378678, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.