Giornata mondiale della meteorologia, Arpal: "Grandi progressi negli ultimi quindici anni"

di Giorgia Fabiocchi

La data è stata istituita dalle Nazioni Unite il 23 marzo 1950

Oggi, 23 marzo, è la giornata mondiale della meteorologia ed è stata istituita dalle Nazioni Unite il 23 marzo 1950. La giornata, che si celebra ogni anno, si caratterizza per vari eventi che si tengono in giro per il mondo, dalle conferenze alle mostre per i professionisti del settore. L'obiettivo è quello di attirare l'attenzione dei media per valorizzare la meteorologia nella società.

"Le nuove tecnologie - spiega Andrea Lazzara di Arpal - hanno permesso, soprattutto negli ultimi 15 anni, di migliorare e far progredire lo studio della meteorologia che, lo ricordiamo, non consiste solo nel bollettino delle previsioni del tempo".