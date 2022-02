Giornata del risparmio energetico, la Lanterna di Genova si colora di verde

di Marco Innocenti

L'illuminazione del simbolo di Genova sarà visibile anche online

Domani, venerdì 18 febbraio, la Lanterna si illuminerà in verde per la Giornata del Risparmio Energetico, per sottolineare l’importanza della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. L'illuminazione del simbolo di Genova sarà visibile anche online, collegandosi con http://www.lanternadigenova.it/webcam/ .

Tutto il complesso monumentale, tra il 2017 e il 2019 è stato oggetto di un importante progetto di efficientamento energetico, “LED Lanterna e Dintorni”, realizzato grazie ai partner della Lanterna, con Slam capofila dell’iniziativa. Grazie a questo, il simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.