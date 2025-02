Gioco d'azzardo, Pirondini (M5S): "Fuori i giochi dal testo sul calcio, società di scommesse non colonizzino il mondo del pallone"

"Il voto sull'affare assegnato sul calcio, in discussione in Commissione cultura al Senato, è stato rinviato. Nel testo della risoluzione, come abbiamo denunciato da tempo, è presente un passaggio inaccettabile: l’apertura alla reintroduzione della pubblicità del gioco d’azzardo nel mondo del calcio. Bene, lo diciamo con chiarezza: questa parte deve essere espunta senza esitazioni. Non sono possibili compromessi. La stessa Giorgia Meloni ha sempre sostenuto che la pubblicità del gioco d’azzardo debba essere trattata come quella delle sigarette: esclusa senza eccezioni. Permettere che le società di scommesse tornino a inondare di messaggi promozionali il mondo del pallone significa ignorare la piaga sociale che il gioco d’azzardo rappresenta, specialmente tra i giovani. È una menzogna dire che sponsorizzare il gioco legale serva ad arginare quello illegale. I dati dimostrano il contrario: il mercato illegale non scompare con l’aumento del gioco legale, anzi cresce parallelamente, alimentato dalla stessa normalizzazione della scommessa come comportamento sociale accettabile. Se si vuole davvero tutelare lo sport e i tifosi, bisogna agire con coerenza: nessuna pubblicità per l’azzardo nel calcio". Così Luca Pirondini, capogruppo M5S in commissione cultura al Senato.

