Genova, Waterfront Levante: l'allagamento dei canali inizierà il 27 maggio, al termine del 'Torneo Ravano'

Dal 27 maggio inizieranno le operazioni di riempimento dei canali del nuovo Waterfront di Levante, ovvero al termine del 'Torneo Ravano' che si sta svolgendo in questi giorni. Lo hanno annunciato il sindaco Marco Bucci e il vice sindaco Pietro Piciocchi (nonchè assessore ai lavori pubblici) durante il sopralluogo svolto in mattinata proprio nella zona del Waterfront, dando una sguardo anche a quelli che sono i progetti di sviluppo dell'area.

Una data di allagamento concordata con i Vigili del Fuoco proprio per facilitare lo svolgimento dello storico torneo dedicato ai bambini delle scuole elementari, che prende il via oggi.

"I lavori non si fermeranno di certo - le parole del primo cittadino - non si tratta quindi di un ritardo. Abbiamo lavorato in sinergia per far sì che potessero venire conciliate le diverse esigenze, in primis quella di poter svolgere il Ravano in totale sicurezza. Questa è un'opera che ci permetterà di poter contare su 300 posti barca in più in vista del prossimo Salone Nautico: si tratta indubbiamente di numeri importanti. Ci sono poi svariate proposte per collegare il centro città al nuovo Waterfront, tra cui quella di un trenino: non c'è ancora nulla di deciso, ma ne stiamo parlando. E poi altre idee su un autobus dedicato o anche quello legato a una cabinovia che partirebbe dal ponte Monumentale".

Il vice sindaco Pietro Piciocchi: "Il prossimo passo sarà il parco, è in corso la preparazione del progetto. I lavori veri e propri inizieranno entro la fine di giugno e il nostro obiettivo è quello di concludere entro il 31 ottobre 2024. Si tratta di una data ambiziosa, ma traguardabile, e per noi rappresenta un imperativo perchè stiamo già progettando Euroflora 2025 su questi spazi".