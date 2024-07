Genova, viabilità: riaperto al transito il ponte di Alpepiana a Rezzoaglio

È stato riaperto questo pomeriggio alle ore 16 il ponte di Alpepiana, in comune di Rezzoaglio, interessato da alcune settimane dalla seconda fase dei lavori di restauro relativi al progetto di risanamento e conservazione della struttura settecentesca, collegamento che consente ai veicoli provenienti da Rezzoaglio di attraversare l’Aveto ed arrivare alle frazioni raggiunte dalla provinciale 72.

Il Consigliere Andrea Rossi, neodelegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Genova, si è così espresso: “Sono particolarmente soddisfatto che i lavori siano terminati con successo ed il ponte sia stato riaperto nei tempi prefissati. Il periodo estivo è un momento in cui la SP72 di Alpepiana risulta interessata dall’aumento dei flussi veicolari di coloro che trascorrono le ferie nelle località di Alpepiana, Lovari, Vicomezzano e Vicosoprano e il completamento delle operazioni ad inizio stagione è una ottima notizia sia per gli abitanti che per l’economia della zona”

“Il ponte è stato oggetto di lavorazioni molto impegnative e delicate per la antica struttura, che hanno completato quanto iniziato la scorsa estate ed interrotto in autunno a causa delle forti piogge – sottolinea Rossi – un’opera conservativa importantissima che ha visto la rimozione del materiale posto sotto la asfaltatura, arrivando all’intradosso degli archi di pietra, il suo consolidamento e il successivo riempimento con una attenta impermeabilizzazione. Sono stati poi posati i nuovi parapetti ed infine, in questi giorni, è stata completata l’asfaltatura finale.”

“Voglio personalmente ringraziare i tecnici della Città Metropolitana di Genova che hanno progettato e seguito i lavori, ma anche l’ex Consigliere Delegato Franco Senarega che mi ha preceduto e che ha coordinato l’ampio confronto tra tutte le autorità coinvolte nella conferenza dei servizi - conclude Andrea Rossi - garantendo durante i lavori, agli abitanti delle frazioni citate, un transito alternativo oltre a quello più lungo preesistente, grazie ad un guado sul torrente Aveto. Tale guado è rimasto aperto ed operativo in maniera presidiata anche durante la notte, in modo da garantire sempre la sicurezza dei veicoli che attraversavano il torrente, in quanto, come si è visto, le condizioni idrologiche potevano variare rapidamente e rendere pericoloso il passaggio.”

Al termine della stagione estiva si provvederà alla demolizione del guado e ad ultimare i lavori di finitura sul ponte, operazioni che comunque non avranno influenza sulla viabilità, se non limitatamente ad alcune giornate e in ogni caso con chiusure limitate a brevi fasce orarie.