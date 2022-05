Genova, via XX Settembre si prepara al Giro d'Italia con l'asfalto nuovo

di Edoardo Cozza

Lavori in corso in vista della "Corsa Rosa", che vedrà una tappa arrivare nel centro del capoluogo ligure, il rettilineo finale si rifà il look

Martedì 03 Maggio 2022