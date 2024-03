Genova: via Balbi (purtroppo) riapre al traffico privato

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Via Balbi riapre al traffico privato. Purtroppo, si può dire, visto che la parziale pedonalizzazione della strada di Palazzo Reale e dell'Università era stata un successo. Il ritorno al passato, tutt'altro che gradevole alla vista, si deve a un cantiere di manutenzione che riguarda il rio Carbonara. Chiusa quindi da ieri sera via delle Fontane, che dalla Nunziata conduce a Gramsci, il traffico viene convogliato attraverso via Balbi.

Il cantiere interessa anche un breve tratto di via Gramsci, con la momentanea soppressione di due corsie, una per direzione di marcia. Interdetto anche l’attraversamento pedonale prospiciente via delle Fontane, che ha come alternativa naturale il sottopasso di accesso alla stazione Darsena della metro.

La chiusura di via delle Fontane impone anche la ridefinizione del percorso delle linee 18, 18/ e 32 di Amt. Linee 18 e 18/ in direzione Sampierdarena: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via Balbi, piazza Acquaverde, via Doria, via San Benedetto, via Buozzi dove riprendono regolare percorso. I bus in direzione Ospedale San Martino/Via Mosso non subiranno modifiche di percorso. Linea 32 in direzione Largo S.F. da Paola: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprendono regolare percorso. Nessuna modifica di percorso per i bus in direzione Caricamento.