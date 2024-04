Genova, Università: assemblea di "Cambiare rotta" il 23 aprile alle 14 in via Balbi

"La mobilitazione nelle università non si ferma", fa sapere Cambiare Rotta. Sono diverse, infatti, le iniziative previste per il 23 e il 24 aprile in tutta Italia.

Nella giornata di domani, a Torino, alle ore 9.00 a Palazzo Nuovo, è previsto un "corteo contro la presenza di Bernini, Tajani e dirigenti Maeci al Politecnico", ricorda l'organizzazione studentesca; a Bologna, alle 10.30, in via delle Belle Arti 54, ci sarà un "presidio contro la complicità di Unibo e Ababo in occasione dei rispettivi senati accademici"; a Pisa, alle 12.00, è previsto un presidio durante il senato accademico della Scuola superiore Sant'Anna; a Genova, alle 14 in via Balbi 4, si svolgerà un'assemblea universitaria; a Palermo, alle 17.30, è programmata un'assemblea universitaria all'Unipa, edificio 1312.

Dopodomani, 24 aprile, a Napoli, alle ore 9.30, ci sarà un presidio nella sede centrale della Federico II, scalone della Minerva, durante il senato accademico; a Milano, all'università statale, è previsto un incontro pubblico sulla Palestina con il rettore Elio Franzini e la nuova rettrice Marina Brambilla. Alle ore 11 si svolgerà un presidio nell'atrio centrale e alle 12.30 l'incontro nell'aula 111; ancora a Bologna, alle ore 16, nell'aula V rettorato, ci sarà un incontro con il rettore Giovanni Molari; infine a Roma è previsto un presidio davanti alla sede della Crui per l'incontro che vedrà la presenza della ministra Anna Maria Bernini e il ministro Matteo Piantedosi.