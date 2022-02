Genova, una decina di portuali al presidio di Ponte Somalia contro l'obbligo vaccinale

di Marco Innocenti

Sono circa una decina i lavoratori del Porto che, dalle prime ore della mattinata, hanno messo in piedi un presidio di protesta contro l'introduzione dell'obbligo di green pass rafforzato per gli over 50, affiggendo due striscioni contro la certificazione verde accanto al varco di Ponte Somalia, l'accesso al porto di Genova da Lungomare Canepa. Un presidio, quello dei portuali, che resterà attivo fino a domani sera, almeno così nelle intenzioni degli organizzatori.

Pochi, troppo pochi per mettere in scena una protesta concreta anche se qualcuno temeva che si tornasse a bloccare il varco com'era successo mesi fa. In realt, non è accaduto niente di tutto ciò. In effetti, qualche ritardo nell'ingresso dei mezzi pesanti in porto si è effettivamente verificato, con alcune code smaltite nel corso della mattinata ma solo per la presenza di un camion in panne proprio all'imboccatura del varco stesso.