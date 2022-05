Genova, un furgone va in fiamme: pronto intervento dei vigili del fuoco, nessun ferito

di Redazione

L'incidente è accaduto in via Perlasca a Genova

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in via Perlasca, a Genova area Campi, per un principio d'incendio di un furgone abbandonato nella via cittadina.

Non sono ancora state accertate le cause del rogo, la cosa certa è che le fiamme sono scaturite all'interno del vano bagagli. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio, non sono segnalati feriti o danni ad altre automobili.