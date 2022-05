Genova, un camion con 50mila euro di aiuti per l'Ucraina dalla Cgil

di Marco Innocenti

Il segretario Igor Magni: "Una gara di solidarietà che ci ha davvero sorpreso: lavoratori e pensionati ma anche tante aziende del territorio"

E' partito poco dopo le 9 del mattino, in direzione del confine fra Slovacchia e Ucraina, carico di beni di prima necessità. E' il camion allestito dalla Cgil di Genova, grazie alla generosità di lavoratori, pensionati e aziende ma anche di semplici cittadini e cittadine che, nelle scorse settimane, hanno raccolto abiti, medicinali, generi alimentari e prodotti per l'igiene da destinare alle popolazioni ucraine martoriate dalla guerra.

"E' stata una gara di solidarietà che speravamo ma che ci ha anche sorpreso - racconta Igor Magni, segretario generale della Cgil di Genova - Una gara di solidarietà che ci ha permesso di raccogliere circa 50mila euro di merce. Sono soprattutto vestiti, medicinali, generi alimentari e per l'igiene personale, tutti beni che in questo momento purtroppo mancano a quelle popolazioni e che abbiamo potuto inviare, facendoci sentire orgogliosi di aver fatto un pezzo del nostro dovere, così come la Cgil sente sempre di dover fare in situazioni come questa".