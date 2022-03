Genova, Uiltrasporti raccoglie aiuti per le popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina

di Marco Innocenti

Per tre giorni, in piazza Brignole ma anche negli altri capoluoghi della Liguria: sabato la partenza del camion che arriverà domenica in Ucraina

Tre giorni di raccolta di beni di prima necessità. L'ha organizzata Uiltrasporti Liguria e sarà attiva da oggi, mercoledì 16 marzo, a venerdì 18 nel corso dell'intera giornata, a partire dalle 9 del mattino in piazza Brignole. "Ci siamo attivati per raccogliere quanto necessario - ci spiega Silvana Comanducci di Uiltrasporti Liguria - e per inviarlo tempestivamente in Ucraina. Il punto di raccolta è stato attivato solo poche ore fa ma abbiamo già potuto sperimentare la grande generosità dei genovesi. Abbiamo già ricevuto molti beni, soprattutto generi alimentari ma anche medicinali, abbigliamento per adulti e bambini e prodotti d'igiene. Molto importante è anche riuscire a raccogliere presidi medicali come stampelle e sedie a rotelle. Abbiamo anche raccolto l'adesione di alcuni commercianti della zona che hanno già promesso di regalarci bancali interi di beni alimentari a lunga conservazione e per questo li ringraziamo vivamente. Siamo poi molto grati a Genova Trasporti Intermodali, che ha messo a disposizione il tir col quale trasporteremo quanto raccolto fino al confine fra Romania e Ucraina. Il camion partirà sabato e, facendo le soste previste dalla legge, arriverà a destinazione nella giornata di lunedì".

In piazza Brignole, i volontari di Uiltrasporti stanno raccogliendo i beni donati, li suddividono per categoria e li dispongono in scatoloni su cui poi scrivono, in italiano e in inglese, il contenuto: pasta, riso, igiene, pannolini, medicine e quant'altro. "Raccomandiamo a tutti di donare sempre generi alimentari a lunga scadenza e, possibilmente, facili da stoccare sul camion - aggiunge Comanducci - Vanno benissimo ad esempio pacchi di pasta, di riso o scatolame. Raccomandiamo poi di controllare sempre lo stato degli abiti: vanno benissimo gli abiti usati, l'importante è che siano in buono stato, non danneggiati. Attenzione poi ai medicinali: possiamo spedire solo confezioni integre, quindi non aperte, e soprattutto non scaduti". La raccolta di Uiltrasporti è attiva anche negli altri tre capoluoghi della Liguria, poi i beni raccolti verranno uniti e il camion potrà partire alla volta dell'Ucraina.