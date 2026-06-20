Genova, trentenne colpisce a calci e pugni due infermiere al pronto soccorso del Galliera. Ferita anche una guardia giurata

Ancora un episodio di violenza in pronto soccorso, questa volta all'ospedale Galliera, dove nella notte un uomo di circa trent'anni ha aggredito alcuni operatori sanitari.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto, sprovvisto di documenti, avrebbe colpito con calci e pugni due infermieri in servizio. Nel tentativo di fermarlo e proteggere il personale sanitario è intervenuta una guardia giurata, che a sua volta è stata spintonata e presa a pugni.

Il bilancio dell'aggressione è di tre feriti, fortunatamente con lesioni lievi. Solo l'arrivo degli agenti della Polizia di Stato ha consentito di riportare la situazione sotto controllo: l'uomo è stato bloccato e successivamente accompagnato in questura.

L'episodio riaccende il dibattito sul tema della sicurezza nei pronto soccorso, una problematica che riguarda in particolare il Galliera, considerato una struttura esposta a maggiori rischi anche per la sua vicinanza al centro storico.

Tra i medici cresce la preoccupazione. L'ex primario Paolo Cremonesi lancia un nuovo appello alle istituzioni: «I colleghi non si sentono sicuri, soprattutto durante le ore notturne, ma non solo. È necessaria una presenza costante delle forze dell'ordine, ventiquattro ore su ventiquattro».

Dal personale sanitario arriva inoltre la richiesta di un intervento concreto da parte della Regione Liguria e dell'assessore alla Sanità Massimo Nicolò, affinché vengano adottate misure efficaci per garantire maggiore tutela agli operatori. «Questa volta le conseguenze sono state limitate, ma occorre agire prima che si verifichino episodi ancora più gravi», sottolineano i lavoratori.

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